Cristiano Ronaldo d’Arabia | ha firmato con l’Al Nassr fino al 2025

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È ufficiale. La conferma arriva dall’autorevole Al-Arabiya.avrebbealcondi Rudi Garcia, la migliore squadra dell’Arabia Saudita. Una decisione a lungo ponderata dal lusitano, che avrebbe preferito trovare posto in qualche squadra europea per continuare a riscrivere i record della Champions League, ma che “si accontenterà” di 70 milioni di euro all’anno, per giocarea 40 anni con i sauditi, che lo vorrebbero come testimonial per la candidatura ai prossimi Mondiali (nel 2030) ai quali l’Arabia aspirerebbe di presentarsi in compagnia di Egitto e Grecia.