Cristiano Ronaldo accetta l'offerta del Al Nassr. Sarà il calciatore più pagato al mondo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il portoghese giocherà a Riad per due anni e mezzo, poil'ambasciatore per i Mondiali di calcio in Arabia ...

Il portoghese giocherà a Riad per due anni e mezzo, poi sarà l'ambasciatore per i Mondiali di calcio in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al-Nassr un contratto fino al 30 giugno 2025. Ne sono certi in Arabia Saudita: a riportarlo è la testata online Al Arabiya.net. Il trentasettenne attaccante portoghese giocherà a Riad per due anni e mezzo, poi sarà l'ambasciatore per i Mondiali di calcio in Arabia Saudita. I media sauditi sono tutti concordi nell'indicare per fatto l'accordo tra Cr7 e il club arabo che era stato anticipato durante i Mondiali.