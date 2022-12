Agenzia ANSA

C'e' una cartellonistica con un qr code dove sono indicati gli hot spot dove fare i tamponi, come prevede l'ordinanza ministeriale, la Citta' diverifichera' se hanno effettivamente fatto il ...... Gryphon A preoccupare i virologi è più il contesto nel quale ilsta circolando in Cina ... immunologo e direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Università di, parla di "... Covid, Torino: controlli all'aeroporto di Caselle per chi arriva dalla Cina - Italia 'Non avendo voli diretti abbiamo intercettato quelli che potessero avere passeggeri provenienti dalla Cina dopo aver effettuato degli scali ...Nell'articolo del Global Times, relativo alle restrizioni imposte da alcuni Stati dopo l'aumento dei contagi e delle morti per Covid-19 in Cina, viene ...