Covid | tamponi anche in Spagna sui viaggiatori provenienti dalla Cina

... nonostante la crescita di casi: 'Non è assolutamente la risposta che ci aspettavamo' ... in attesa di provvedimenti a livello comunitario, imponendo iobbligatori per i passeggeri dei ...(Getty Images) Leggi anche › Isolamento,e vaccini: gli stop alle norme antidel nuovo Governo, Capodanno in sicurezza Detto questo, molto è cambiato in questi 12 mesi, in ...Al momento in Toscana risultano pertanto 74.170 positivi, +1% rispetto a ieri. Di questi 461 (14 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 18 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva ...I titolari chiedono il rinnovo della convenzione con l’Apss: da gennaio i test di guarigione saranno gratis dal proprio medico e nei punti prelievi ...