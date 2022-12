Covid oggi Toscana | 1 210 contagi e 9 morti | bollettino 30 dicembre

la Repubblica

... e adnessun organismo nazionale ed internazionale esprime preferenze in merito. Il ...e influenza, le 'regole' di Bassetti per il cenone di Capodanno: serve il tampone 'Basta giocare all'......di contenimento e gestione dell'epidemia da- 19 concernenti gli ingressi dalla Cina' è infatti inserita nella gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.303 del 29 - 12 - 2022) pubblicata. ... Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi “Sul Covid, il modello restrittivo adottato in passato non ha funzionato, come stiamo vedendo anche in Cina“, ha spiegato la premier in un post sul suo canale Telegram. La premier: "Si deve lavorare… ...Covid Marche: aggiornamento settimana 23-29 Dicembre. Scende tasso incidenza, in aumento ricoveri nei reparti intensivi - picenotime.it - IT ...