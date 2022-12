Covid oggi Italia | dg Aifa | “Situazione tranquilla”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nella riunione dell’Unita di crisi abbiamo fatto il punto sullaepidemiologica che per l’”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il direttore dell’Agenziana del farmaco (), Nicola Magrini, al termine della riunione dell’Unità di crisi al ministero della Salute, a Roma. Nell’incontro è stata ribadita “l’importanza del richiamo vaccinale per tutti i soggetti a rischio – ha aggiunto Magrini – la quarta o quinta dose per tutti quelli che hanno fatto il vaccino anti-da più di 4 mesi”. La volontà del ministero della Salute e delle istituzioni che compongono l’unita di crisi “è di puntare anche a gennaio ad aumentare le vaccinazioni”, ha concluso Magrini. L'articolo proviene daSera.

la Repubblica

- - > Il presidente di Pax Christi Giovanni Ricchiuti - . . Quattro tappe., cura, obiezione e pane. Ma una sola marcia, quella di Altamura, e un messaggio unico. "È ...che prenderà il via, si ...... una volta abbandonata la strategia di chiusure coercitive, la cosiddetta "strategiazero", ... Adle percentuali per le stesse varianti sono pari al 47% e al 15% (solo il 6% in Europa e ... Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi (Adnkronos) – “I dati italiani” dell’ultimo monitoraggio Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute “sono quelli di un virus all’angolo, quindi sforziamoci di non importare nuovi problemi ...(Adnkronos) – “Oggi il vero e grave problema della sanità italiana è il Pronto soccorso ospedaliero che fa medicina di base”. E’ il messaggio che Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Sal ...