(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'Europa alza la guardia e segue l'Italia suiobbligatori per i voli. Il ministro della Salute Schillaci: "Con più casi, potremmo consigliare la mascherina". Il direttore dell’Aifa, Magrini: "La situazione epidemiologica in Italia è tranquilla". Rezza, direttore Prevenzione del ministero, a Sky TG24 ha rassicurato: "Non abbiamo particolari motivi di allarme o preoccupazione". Bollettino settimanale: in Italia 122.110 casi e 706 decessi in 7 giorni, tasso positività +15,1%

Sky Tg24

La notizia non e' ancora stata annunciata dalle autorita', ma dai media britannici, in particolare Bbc e Sky. Comunque gia' ieri il ministro alla Difesa, Ben Wallace, aveva confermato che la misura era allo studio. emi - 30 - 12 - 22 20:03:25 (0450)SAN 5 NNNN...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina. LIVE Una pandemia "imprevedibile" a cui il Governo non risponderà con "obblighi" ma puntando sul "senso di responsabilità". È la sintesi di un'altra giornata di passione e incognite sul fronte Covid in Ita ...Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola ( e potete s ...