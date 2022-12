Covid | news Diffusa circolare Ministero Unità di crisi | “Aumentare vaccinazioni” LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Così il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, al termine della riunione dell’dialdella Salute. "Abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica che per l’Italia è oggi tranquilla", ha aggiunto. "E' fortemente raccomandato - sottolinea ildella Salute - per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare". Bollettino settimanale: in Italia 122.110 casi e 706 decessi in 7 giorni, tasso positività +15,1%