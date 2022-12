Covid | Ministero della Salute “Evoluzione imprevedibile | il Paese si prepari”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sebbene l’pandemia sia allo stato attuale, il nostrodeve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-CoV-2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitariopopolazione”. Lo sottolinea il, in una circolare diffusa oggi alle Regioni con oggetto “Interventi in atto per la gestionecircolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”. Si evidenzia “la necessità di intensificare il sequenziamento al fine di raggiungere una ...

TGCOM

, ecco il piano deldella Salute se la situazione dovesse peggiorare: mascherine al chiuso, smart working e quarta dose (o quinta) di vaccino . Uso delle mascherine al chiuso, dunque, ...E poi, intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti -e di una dose aggiuntiva per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle misure indicate in una circolare deldella ... Covid, circolare del ministero: mascherine e lavoro agile se la situazione peggiora | "Pandemia imprevedibile, Paese si prepari" Il ministero della salute: "Pandemia imprevedibile, il Paese si prepari". Pronto anche a sollecitare la quinta dose di vaccino per le categorie a rischio ...