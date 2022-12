Covid | Meloni | Si' a mascherine e tamponi | ma niente coercizioni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un si' deciso ai vaccini per fragili ed anziani ma facendo leva sul senso di responsabilita' e non sulla coercizione e avanti tutta con le misure per arginare gli arrivi dalla Cina dove ile' ...

Per questo motivo l'amministrazionespinge per la definizione di una norma europea sugli screening. Giorgiaha dunque chiesto ai ministri Schillaci e Salvini di avanzare una ...Test su aerei cinesi a Fiumicino: positivo oltre il 14% dei passeggeri Giorgia, la conferenza stampa: ', utili i controlli non la privazione di libertà. Crescita demografica priorità ... Covid, la mezza linea di Meloni: “Per gli anziani sì ai vaccini. Gli altri chiedano al medico” Un si' deciso ai vaccini per fragili ed anziani ma facendo leva sul senso di responsabilita' e non sulla coercizione e avanti tutta con le misure ...Uso obbligatorio delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione degli assembramenti. Sono queste alcune delle regole ...