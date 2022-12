Covid | mascherine in spazi chiusi e smart working se il quadro peggiora | la circolare del Ministero della Salute

"Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile , il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale ...Un elemento chiave anche in questa fase della pandemia da- 19 ". Ma se la necessità di ... Possibile ritorno aal chiuso e smartworking Mentre per l'ennesima volta si tenta di evitare ...In relazione a quanto affermato sulla stampa oggi, da un sindacalista di minoranza della medicina generale, riguardo al supposto mancato avviso da parte di ...Torna ad inquietare il Covid ed in queste ore arriva la Circolare Ministero della Salute su mascherine, smartworking e vaccinazione con le quarte dosi ...