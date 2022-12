Covid Lombardia | 16 236 contagi e 199 morti | bollettino ultimi 7 giorni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Innell’ultima settimana, dal 23 al 29 dicembre, si sono registrati 16.236 casi di, in calo rispetto ai 20.311 casi della settimana precedente (16-22 dicembre). E tornano a calare anche i: 199, contro i 246 che erano stati registrati nei 7precedenti. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 44.688 decessi. Nell’ultima settimana monitorata, i tamponi sono stati 125.322, per un tasso di positività del 13,0%, più o meno stabile rispetto al 12,5% della settimana precedente. Negli ospedali, secondo ilregionale aggiornato al 29 dicembre, ci sono sempre 35 ricoveratiin terapia intensiva, numero invariato rispetto alla settimana precedente, e scendono i ricoverati in area medica, a quota 1.165 (109 in meno rispetto al dato ...

Agenzia ANSA

Nel 2022, nel passaggio tra pandemia da- 19 a endemia, a ridosso delle nuove elezioni ...sanitarie esistenti E' una domanda che non si è mai davvero posta nelle decisioni di Regione, ...Come da premesse - e al netto di una gestione dell'emergenza- 19 da parte del governo non ... Un solo test, nel 2023, non si può sbagliare: le regionali indi febbraio. Nella battaglia ... Covid, Bertolaso: 'Quasi 50% di passeggeri dalla Cina positivo' - Lombardia In Sardegna l'ultimo bollettino registra 455 nuovi casi confermati di positività al Covid (di cui 418 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenic ...Continua a rimanere vicino al 50% il tasso di positività al Covid dei passeggeri sbarcati all'aeroporto di Malpensa dalla Cina. "Sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato, ieri po ...