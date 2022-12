Covid Lombardia | 16 236 contagi e 199 morti | bollettino ultimi 7 giorni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Innell’ultima settimana, dal 23 al 29 dicembre, si sono registrati 16.236 casi di, in calo rispetto ai 20.311 casi della settimana precedente (16-22 dicembre). E tornano a calare anche i: 199, contro i 246 che erano stati registrati nei 7precedenti. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 44.688 decessi. Nell’ultima settimana monitorata, i tamponi sono stati 125.322, per un tasso di positività del 13,0%, più o meno stabile rispetto al 12,5% della settimana precedente. Negli ospedali, secondo ilregionale aggiornato al 29 dicembre, ci sono sempre 35 ricoveratiin terapia intensiva, numero invariato rispetto alla settimana precedente, e scendono i ricoverati in area medica, a quota 1.165 (109 in meno rispetto al dato ...

