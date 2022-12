Covid Italia | incidenza e Rt ancora in discesa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Prosegue ladell’dei contagi dain. Lo confermano i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). “In calo l’settimanale a livello nazionale: 207 ogni 100.000 abitanti (23 -29 dicembre) contro 233 ogni 100.000 abitanti (16-22 dicembre)”, sottolinea il report. Anche il tasso di contagio (Rt) continua a scendere: “Nel periodo 7 –20 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,81-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica”, evidenziano i dati. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,84-0,90) al 20 dicembre ...

