Covid | in Cina ' 9 000 morti al giorno' Le autorità locali | ' I nostri dati trasparenti | ci vogliono sabotare'

Adnkronos

L'Unione europea ritiene ingiustificato lo screening dei viaggiatori provenienti dalla, nonostante l'esplosione di casi. E Licia Ronzulli , capogruppo in Senato di Forza Italia, in una intervista alla 'Stampa' si dice preoccupata: 'Non è assolutamente la risposta che ci ...Secondo un altro studio di scienziati dell'Università di Washington ilinprovocherà circa mezzo milioni di morti da qui ad aprile, che potrebbero diventare 1,6 milioni entro la fine del ... Covid, Cina: "Sempre trasparenti su numero morti e dati virus" «La Cina è vicina» è il titolo di un film cult di Marco Bellocchio, e mai come in tempi di Covid ce ne siamo resi conto. La ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Partenza con il freno a mano tirato per le Borse europee nell'ultimo atto di quello che, fin qui, e' stato un anno decisamente da dimenticare per i me ...