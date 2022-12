(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’avanzatadi omicron preoccupa gli, inper la loro capacità, ancora più accentuata, di evadere i vaccini. Sotto osservazione ci sono soprattutto la sottovariante Xbb, soprannominata Gryphon, e BQ.1, nota come Cerberus, ma anche Centaurus (BA.2.75), mentre la Cina viene travolta dall’ondata di contagi scatenata dalla finerestrizioni. La XBB è stata già rilevata in Italia (dove al 27 dicembre rappresentava l’1,82% dei casi in circolazione), in Francia (1,22%), Belgio (4,56%), Germania (2,05%), Spagna (2,61%) e Regno Unito (5,44%). Percentuali più alte sono state stimate negli Stati Uniti (13,42%), dove la sottovariante sarebbe legata all’improvviso aumento dei ricoveri registrato New York nelle ultime settimane. Più alte le percentuali ...

Stando a quanto riferito dalla Commissione, sempre dall'8 gennaio il- 19 sarà declassato dalle ... I sintomi Covid di Gryphon e delle sottovarianti Omicron aggiornati a dicembre 2022 Covid, i sintomi delle nuove sottovarianti: gli esperti in allerta L'avanzata delle nuove sottovarianti di omicron preoccupa gli esperti, in allerta per la loro capacità, ancora più accentuata, di eva ...Nel 2022 sono stati registrati 61 mila positivi contro i 19.700 dell'anno scorso. Il dato è legato anche all'enorme numero di tamponi, soprattutto a gennaio ...