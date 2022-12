Covid e influenza | news Diffusa nuova circolare | convocata per oggi Unità di crisi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 dicembre 2022) "E' fortemente raccomandato - sottolinea il ministero della Salute - per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un numero minimo di campioni da genotipizzare". Pechino risponde alle azioni di alcuni Paesi, compresa l'Italia: "Restrizioni sulun tentativo di sabotarci", riferiscono i media locali. Iss: "Intensive stabili, giù i ricoveri. Incidenza in calo a 207 casi per 100mila abitanti"