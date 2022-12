Covid e influenza | news Circolare | Rafforzare sorveglianza e sequenziamenti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 dicembre 2022) "E' fortemente raccomandato - sottolinea il ministero della Salute - per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un numero minimo di campioni da genotipizzare". Per l'agenzia Ue sulle malattie lo screening dei viaggiatori dalla Cina deciso anche dall'Italia "è ingiustificato". Iss: "Intensive stabili, giù i ricoveri. Incidenza in calo a 207 casi per 100mila abitanti"