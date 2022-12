Covid | dopo l’Italia anche Francia | Spagna e Regno Unito | si allunga la lista dei Paesi che impongono il tampone ai voli dalla Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Al, che è stato il primo Stato in Europa a introdurre negli aeroporti lo screening per il Coronavirus sui passeggeri provenienti, si aggiungono altri. Contraddicendo l’indicazione dell’Ecdc – il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – che aveva definito «ingiustificata» la misura adottata negli aeroporti italiani,hanno previsto il test per chi viaggia supartiti. Il governo di Parigi ha annunciato che i passeggeri dovranno portare con sé la prova di un test negativo eseguito meno di 48 ore prima dell’imbarco negli aeroporti cinesi. Ma i francesi prevedonodi ...

la Repubblica

Cresce il fronte dei Paesi che hanno reimposto controlli ai viaggiatori provenienti della Cinal'impennata di contagi di. Per primi si sono mossi alcuni Paesi asiatici, dall'India al Giappone, mentre in Europa l'Italia ha fatto da apripista, seguita dalla Spagna. Obbligo di test in ...Cresce il fronte dei Paesi che hanno reimposto controlli ai viaggiatori provenienti della Cinal'impennata di contagi di. Per primi si sono mossi alcuni Paesi asiatici, dall'India al Giappone, mentre in Europa l'Italia ha fatto da apripista, seguita dalla Spagna. Obbligo di test in ... Covid e test negli aeroporti: dopo tre anni la situazione è ancora fuori controllo Dopo l’Italia, prima in Europa, è aumentato il numero dei Paesi che ha reso obbligatorio il tampone Covid negativo per chi arriva dalla Cina, ...Cresce il fronte dei Paesi che hanno reimposto controlli ai viaggiatori provenienti della Cina dopo l'impennata di contagi di Covid. Per primi si sono mossi alcuni Paesi asiatici, dall'India al ...