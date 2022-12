Covid dalla Cina | Massimo Andreoni | ' Vaccini a fragili e anziani e blocco dei voli da Pechino'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per evitare che la gestione della pandemia sfugga di mano, 'dobbiamo fare grande attenzione a quello che sta accadendo adesso in- mette in guardia, direttore scientifico della ...

I tamponi anti -negli aeroporti è una misura utile 'Verificare la positività di chi arriva ...soprattutto per valutare la circolazione di eventuali nuove varianti che potrebbero arrivare...... mentre sul secondo volo, su 123 passeggeri che hanno effettuato il tampone, 61 (50%) sono stati identificati come casi- 19'. Leggi Anche Tamponi obbligatori per chi arrivaCina, il ...Il cartello sulla soglia del corridoio sanitario, a due passi dagli arrivi e dal parcheggio multipiano dello scalo di Capodichino, recita poche parole ma precise: «Postazione tamponi ...Per il compleanno del calciatore, l'artista Buenos Caos ha completato 40 murales, opere di arte pubblica che hanno sfidato le restrizioni anti-Covid. Oggi sono tra le ... altrettanti eroi e personaggi ...