Covid | circolare ministero | «Pandemia imprevedibile» Cosa può cambiare | dai tamponi alle mascherine

Agenzia ANSA

...-e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella'...Lainvita anche a garantire 'un'adeguata ventilazione negli ambienti chiusi, una misura ... Il ministero raccomanda inoltre la vaccinazione anti -nella stagione invernale 2022 - 2023, ... Circolare Covid: "Pandemia imprevedibile, il Paese si prepari". Dalle mascherine al lavoro agile, se la situazione ... Il Covid spaventa ancora. Le notizie che arrivano dalla Cina hanno fatto alzare il livello di guardia anche in Italia. Si valutano mascherine e lavoro agile, perché la variante ...Dopo la circolare emanata dal Ministero della Salute “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23” che mette in guardia il Paese in vista di “un ...