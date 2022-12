Covid | circolare del ministero | mascherine e lavoro agile se la situazione peggiora

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le azioni indicate dal dicastero - L'utilizzo di, si legge nella, 'è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori, e, nel caso in cui si documentasse un evidente ...

Agenzia ANSA

..., si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti'. È quanto prevede la'......della vaccinazione anti -ai bambini nella fascia di età 6 mesi - 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità. 'Rafforzare sorveglianza e sequenziamenti' - Ladel ... Circolare Covid, dalle mascherine al lavoro agile se la situazione peggiora - Salute & Benessere Lo afferma il ministero nella circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23' ...In attesa nuovi voli in arrivo a Malpensa in occasione dell’imminente Capodanno. Bertolaso: «Continueremo le analisi presso il Laboratorio di Microbiologia di ASST Sette Laghi di Varese» ...