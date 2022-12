Covid | circolare del ministero | mascherine e lavoro agile se la situazione peggiora | Pandemia imprevedibile | Paese si prepari

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le azioni indicate dal dicastero - L'utilizzo di, si legge nella, 'è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori, e, nel caso in cui si documentasse un evidente ...

Agenzia ANSA

E poi, intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti -e di una dose aggiuntiva per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle misure indicate in unadel ministero della ...Il documento, elaborato con l'Iss, contiene indicazioni per 'predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale' a seguito di un ... Circolare Covid, dalle mascherine al lavoro agile se la situazione peggiora - Salute & Benessere Non si esclude un aggravamento del quadro epidemiologico: «Più vaccini ed eventi di massa ridotti». Scontro con l’Ue sui tamponi dalla Cina ...Virus sinciziale, neonata salvata grazie all'Ecmo all'ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola, di appena 3 mesi, a causa di una brutta bronchiolite da ...