Covid | circolare del ministero | ' L' Italia si prepari' Londra | obbligo test negativo per gli arrivi dalla Cina

Agenzia ANSA

..., si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti'. È quanto prevede la'...Il punto " Ladel ministero della Salute: "Il paese si prepari". Macherine e smart ... vogliono sabotarci" Gb verso obbligo test negativo alper arrivi da Cina Il Governo britannico si ... Circolare Covid: "Pandemia imprevedibile, il Paese si prepari". Dalle mascherine al lavoro agile, se la situazione ... Il Covid spaventa ancora. Le notizie che arrivano dalla Cina hanno fatto alzare il livello di guardia anche in Italia. Si valutano mascherine e lavoro agile, perché la variante ...Dopo la circolare emanata dal Ministero della Salute “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23” che mette in guardia il Paese in vista di “un ...