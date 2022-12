Covid | circolare del Ministero della Salute | mascherine al chiuso e lavoro da casa se peggiora

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo l’allarme “cinese” arriva ladel. Nel periodo invernale 2022-2023, «continueranno tutte le attività di sorveglianza, poiché è verosimile un aumentopressione sui laboratori sia per la diagnostica, ma anche più in generale sulle reti di sorveglianza virologica a causa di una maggiore circolazione stagionale dei virus respiratori, è necessario che siano previsti meccanismi di rafforzamento dei sistemi in vigore. Sarà, infatti, essenziale assicurare un volume di sequenziamento sufficiente per monitorare i virus in circolazione e l’emergenza di nuove varianti virali e una adeguata capacità diagnostica dei laboratori». È quanto prevede lafirmata dal direttorePrevenzione del...

Agenzia ANSA

'E' fortemente raccomandato - sottolinea il ministero della Salute - per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un ......, si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti'. È quanto prevede la'... Circolare Covid, dalle mascherine al lavoro agile se la situazione peggiora - Salute & Benessere In attesa nuovi voli in arrivo a Malpensa in occasione dell’imminente Capodanno. Bertolaso: «Continueremo le analisi presso il Laboratorio di Microbiologia di ASST Sette Laghi di Varese» ...Il commissario dell'Area Metropolitana per la gestione della pandemia ha salutato i "suoi ragazzi" che nei mesi più "caldi" hanno lavorato per il contenimento dell'emergenza ...