Covid Cina | variante Gryphon | sintomi e contagi

Corriere della Sera

A complicare il quadro ci sono il ritorno del- 19 e la forte concorrenza in. AAA - Pca 30 - 12 - 22 17:15:24 (0319) 5 NNNN17.30 Schillaci:norma tamponi non discrimina Quella che prevede tamponiper quanti arrivano dalla"non è una norma discriminatoria verso nessuno. Proprio perchè dallanon abbiamo avuto informazioni scientifiche completamente attendibili,in questa fase ... Covid, le ultime notizie di oggi da Italia, Cina e mondo | La Ue: «Restare vigili, scarsi dati da Pechino»... Trento/Bolzano – “I dati settimanali Iss dimostrano che nell’ultima settimana i casi sono in diminuzione e lo stesso i pazienti in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. E’ una situazione tranquilla ...Per il presidente della Regione Veneto non è il caso di "diffondere panico" dopo il boom di contagi in Cina. Ma nelle strutture sanitarie le misure di protezione non vanno abbandonate ...