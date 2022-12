Covid Cina | Bassetti | “In Italia virus all’angolo | evitiamo fuoco di ritorno”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – “I datini” dell’ultimo monitoraggiodella Cabina di regia Iss-ministero della Salute “sono quelli di un, quindi sforziamoci di non importare nuovi problemi dalla. Inla situazione è molto tranquilla e ilnon è più un problema come ci dicono gli ultimi numeri.undi. Nessun allarme ma giusta osservazione e poi stimolare chi non l’ha fatta a farsi la quarta dose di vaccino”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Il governo continui a stimolare l’Europa – dicein vista della riunione oggi al ministero della Salute ...

I sospetti però si accentrano sulla sotto variante XBB.1.5, ribattezzata Gryphon : circola da ottobre e potrebbe essere questa una delle cause dell'impennata dei casi diin, insieme all'...... quindi sforziamoci di non importare nuovi problemi dalla. In Italia la situazione è molto tranquilla e ilnon è più un problema come ci dicono gli ultimi numeri. Evitiamo un fuoco di ...Non si esclude un aggravamento del quadro epidemiologico: «Più vaccini ed eventi di massa ridotti». Scontro con l’Ue sui tamponi dalla Cina ...La Cina contrattacca sulle restrizioni anti-Covid imposte da alcuni Paesi, inclusa l'Italia. Il Global Times, tabloid del Partito Comunista, afferma che "un piccolo numero di Paesi e regioni, come Usa ...