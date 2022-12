Covid - 19 | Zingaretti avverte il governo | ' Non sbagliate | altrimenti moriranno le persone'

(Di venerdì 30 dicembre 2022)- 19, Nicolamette in guardia ilMeloni. "Purtroppo l'Italia non è governata. Ilè in una confusione totale. Noi ci auguravamo che nel corso della discussione sul del ...

Sky Tg24

Oggi in Cina ci sono milioni di morti nascosti dovuti ale alle nuove varianti, i forni ... gli aperitivi coi cinesi allae Speranza e oggi a quasi tre anni di distanza siamo arrivati ...- 19, Nicolamette in guardia il governo Meloni. "Purtroppo l'Italia non è governata. Il governo è in una confusione totale. Noi ci auguravamo che nel corso della discussione sul del ... Covid, news. Nuova circolare, Schillaci: con più casi potremmo consigliare mascherine LIVE "Ricordo al presidente Meloni che se si sbaglia un testo di legge si possono commettere degli errori ma se si sbaglia la strategia contro il virus moriranno degli essere umani. Su queste cose non si p ...Da marzo 2020 a oggi, Alessio D’Amato è stato tra i principali volti nella gestione del Covid-19 all’interno della Regione Lazio. Nel ruolo di Assessore alla Sanità, già a capo della cabina di regia d ...