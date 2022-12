Covid-19 | mascherine | smart working e vaccini | cosa c' è nella circolare del ministero della Salute

... 'L'utilizzo diè efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso ...sullo sciame di varianti dalla Cina Infine il ministero raccomanda la vaccinazione anti -...FOTOGALLERY ANSA/IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, dalleallo smart working: la circolare del Ministero Il documento, elaborato con l'Iss, contiene indicazioni per '...L’aumento dei contagi in Cina allarma il mondo intero e anche l’Italia corre ai ripari. Il ministero della Salute ha emanato ...“Sul Covid, il modello restrittivo adottato in passato non ha funzionato, come stiamo vedendo anche in Cina“, ha spiegato la premier in un post sul suo canale Telegram. La premier: "Si deve lavorare… ...