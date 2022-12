Covid - 19 | la circolare del governo | ecco cosa prevedono le nuove regole

Agenzia ANSA

Ma non solo: è alla firma unadella Salute con le raccomandazioni in caso di escalation di contagi e ricoveri: tra le azioni sarà fortemente raccomandato l'uso diffuso della mascherina. E ......-e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella'... Circolare Covid, dalle mascherine al lavoro agile se la situazione peggiora - Salute & Benessere ROMA (ITALPRESS) – Per l’inverno 2022-23, è “indispensabile che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, ...Piano del Ministero e delle Regioni, più vaccini ed eventi di massa ridotti se la situazione dovesse peggiorare ...