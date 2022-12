Coronavirus e influenza | i pronto soccorso del Lazio in ginocchio E la Lombardia pensa di riaprire i Covid Hotel per chi arriva dalla Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Idegli ospedali delsono sovraffollati. In questi giorni di festa i pazienti ci si riversano ma vengono subito avvertiti. «Previste molte ore di attesa. Rivolgersi al curante» si leggeva ieri sul pannello elettronico all’entrata deldell’ospedale Casilino. La causa delle lunghe code è la concomitanza di varie patologie. C’è il, con i 2.627 nuovi positivi di ieri nella regione. Si somma l’, con il picco anticipato rispetto al normale a causa del ritorno dopo due anni di relativa calma. Gli ospedali si imballano e nelle lunghe file di persone che aspettano di essere curati non mancano i pazienti che si presentano con altri problemi: chi viene colpito da ictus, traumi fisici, incidenti stradali, e polmoniti non ...

