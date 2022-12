Condò rivela | “Pelè e Maradona si detestavano ferocemente”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Paolo, all’interno del proprio editoriale per Repubblica, ha voluto evidenziare alcuni particolari riguardanti il rapporto tra, nel giorno successivo alla scomparsa di O’ Rei. Di seguito le parole del noto giornalista: “sembrava non invecchiare mai, ha mantenuto lo stesso fisico e la stessa faccia per almeno trent’anni. Ogni volta che capitava di incontrarlo, veniva da chiedergli di tornare in campo per risolvere la questione del suo dualismo con”. “I due si, primae poi più cordialmente. I rapporti si sono un po’ distesi quandoha invitatoalla Noche del Diez, show argentino condotto da Diego nel 2005”. “Più che la rivalità tra argentini e ...