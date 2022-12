Concorso scuola personale Ata pulizie | bando nel 2023 | cosa c' è da sapere

Orizzonte Scuola

Nuovoper le assunzioni del personale Ata addetto alle pulizie negli istituti scolastici. Ma quali sono i requisiti e cosa c'è da sapere in attesa del bando 2023 Il decreto Milleproroghe ......il bando diper l'assegnazione di una borsa di studio, del valore di 1000 euro, per la recitazione, riservato a studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato la... Coordinamento Modifichiamo il concorso straordinario bis: GAE straordinario bis per arginare precariato Per giorni due persone, marito e moglie, avevano ricevuto numerose chiamate da un'utenza anonima, il cui interlocutore, che dalla voce ...Slitta al 2023 il bando del concorso scuola per il personale Ata addetto alle pulizie (ex Lsu) con il decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale. Continua l'internalizzazione sui posti residui.