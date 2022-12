Comunità Montana del Fortore | il rendiconto dei primi 100 giorni della nuova governance

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 2022 sta per chiudersi ed è tempo di bilanci per ladel. A poco più di 3 mesi dall’insediamento, appare doveroso stilare undelle attività messe in campo. Relativamente al settore forestazione, abbiamo finalmente approvato, dopo l’insediamento, il progetto 2022 e pagato ben 5 mensilità (diminuendo in modo concreto la “forbice” del credito degli operai forestali), ripreso gli incontri con le organizzazioni sindacali, approvato il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di 2.700.000 euro (di cui attendiamo l’accredito), adottato il Piano annuale forestazione 2023 ( Piano Forestale di Indirizzo Territoriale), il Piano triennale forestazione 2023/2025 ed approvato il ...