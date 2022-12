Come sta Gianluca Vialli? Le ultimissime da Londra

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 dicembre 2022)sta? L'ex calciatore con coraggio e determinazione sta combattendo la sua battaglia più difficile: quella contro il tumore al pancreas. Ricoverato in una clinica a, l'ex capitano della Juventus sta affrontando un faticoso percorso terapeutico. Secondo quanto riporta il «Secolo XIX», le sue condizioni sono stabili. Ed è una buona notizia per i tifosi e per quanti stanno pregando per lui, perchè le sue condizioni di salute migliorino. Non lo sta sostenendo soltanto la sua famiglia:può contare sull'affetto di milioni di Italiani. Qualche giorno fa sono volati ala madre, la sorella, la moglie, le figlie e anche l'amico di una vita, Massimo Mauro. Ma sui social parecchi stanno esprimendo messaggi di incoraggiamento e speranza.