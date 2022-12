Come il decreto Urso affronta la crisi industrial-giudiziaria dell’Ilva

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il governo ha reinserito lo scudo penale per l’Ilva e tutte le aziende strategiche di interesse nazionale. Una scelta coraggiosa se il senatore Mario Turco, attuale vice di Conte e suo ex sottosegr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La Legge per Tutti

Le Ong dichiarano guerra alsicurezza . Il governo Meloni ha deciso che le navi che salvano i migranti in mare potranno ... scrittrice e giornalista che ha lavorato sulle navi delle Ong...Purtroppo, il rapimento di minori era stato pianificato dalle autorità russecomponente ... "Vladimir Putin ha emesso una maggio che rende più facile per i russi adottare bambini ucraini, ... Decreto sicurezza: come il Governo limita le Ong in mare Via libera dal Cdm ad un decreto legge che potrà essere utilizzato anche dall'ex gruppo Ilva. Il provvedimento relativo alle “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” approvato s ...Il governo ha ripristinato lo scudo penale. E con esso, il dl aggiunge la possibilità di continuare a produrre anche in caso di sequestro. E per la crisi di liquidità fornisce 680 milioni. La protesta ...