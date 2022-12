Collaboratore scolastico presta servizio senza titoli | legittima sia la risoluzione del contratto che il risarcimento del danno

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel caso in commento la Procura regionale conveniva in giudizio unchiedendone la condanna titolo dipatrimoniale, imputabile a titolo di dolo, da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base difalsamente dichiarati. Si pronuncia la Corte dei Conti con sentenza 388/22 della Toscana. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... operatore tecnico; Maria Antonietta Preite, 53enne di Casarano, con qualifica di coordinatrice infermieristica; Sergio Greco, 58 anni di Gagliano del Capo,amministrativo ...... Marco Antonio De Pietro (operatore tecnico specializzato); Rosanna Tamborrini (operatore tecnico); Maria Antonietta Preite (coordinatrice infermieristica); Sergio Greco (... Collaboratore scolastico prestare servizio senza titoli: legittima sia la risoluzione del contratto che il risarcimento del danno Bomba carta contro il cestino dei rifiuti: vandali in azione nel cortile della scuola. Atti vandalici a Torre Santa Susanna, ancora gli edifici scolastici tra le mire di ignoti. Triste ...NoiPa, brutte notizie per i supplenti. Ancora una volta, non ci sono fondi per pagare le supplenze di docenti e collaboratori scolastici ...