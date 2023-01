Classifica FIMI | All I Want For Christmas Is You è il singolo più venduto | i Pinguini Tattici Nucleari in vetta negli album

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mariah Carey Aria di Natale nellarelativa alla settimana dal 23 al 29 dicembre 2022. Nei singoli primeggia infatti All IForis You di Mariah Carey., invece, si sono ripresi la cima icon Fake News. Ecco tutte le posizioni.– I singoli Oltre che da All IForis You, in salita di due posizioni, la Top20 dei singoli è stata fortemente contaminata dalle canzoni natalizie. Al terzo posto c’è infatti Lastdei Wham (+15), seguita dalla quarta Jingle Bell Rock di Bobby Helms (+10), dalla sesta Feliz Navidad di Josè Feliciano (+14), dalla settima ...

DavideMaggio.it

... nelle band Little Taver e i Rio, esordisce con il primo singolo 'Ogni piccola pazzia' e il suo album d'esordio, 'Mare Dentro', è arrivato subito al 16esimo posto ina cui sono ...La chart è una media ponderata fra vendite e streaming (dati) e airplay radiofonico (EarOne). ... Oltre a Tananai ed Elodie, si distinguono per numero di brani in(3) Marco Mengoni ed Ed ... Classifica FIMI: All I Want For Christmas Is You è il singolo più venduto, i Pinguini Tattici Nucleari in vett In attesa della classifica annuale di Fimi, che rivelerà gli album più di successo dell'anno, vediamo quali hanno trionfato i primi mesi del 2022.Nella Top 10 degli album, a dominare ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che si sono ripresi il primato a discapito di Sirio di Lazza (-1). Piccola salita, in terza posizione, per Christmas di Michae ...