Cinghiali in strada | auto finisce contro muro e si ribalta | feriti tre giovani

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTresono rimastiin un grave incidentele a causa di un branco diche transitava sulla carreggiata. E’ accaduto stamattina sullaprovinciale che in provincia di Avellino collega i comuni di Montefalcione e Candida. Per evitarli, il ragazzo alla guida ha bruscamente virato finendo la corsaun. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato ilmento dell’. Sul posto sono giunti i carabinieri e due ambulanze del 118. I tre ragazzi, due residenti a Montefalcione e uno a Montefredane, sono stati trasportati in ospedale ad Avellino. Hanno rimediato lievi ferite ed escoriazioni. Dopo le cure e un periodo di osservazione sono stati dimessi. Sulla ...

