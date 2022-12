Cina | jet di Pechino intercetta aereo da ricognizione Usa sul Mar cinese meridionale Rischiato incidente

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'Usa si trovava nello spaziointernazionale sopra il Mar, che larivendica come parte delle sue acque territoriali L'articolo proviene da Firenze Post.

Adnkronos

...disposizioni negative nei confronti della', che è passata al contrattacco. Il ministero della Difesa di Taiwan ha infatti dichiarato che il Paese nel corso del weekend ha schierato 71da ...All'inizio di questa settimana, invece, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che laha schierato 71da combattimento nel week end per condurre esercitazioni militari intorno a ... Usa: "Manovre pericolose da jet Cina per intercettare aereo ... (Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato americano ha denunciato ”manovre pericolose” da parte di un J-11 della marina militare cinese nell’intercettare un aereo da ricognizione statunitense, un RC-135 ...L'aereo Usa si trovava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Cinese Meridionale, che la Cina rivendica come parte delle sue acque territoriali ...