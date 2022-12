Ci sono intercettazioni di medici Bassetti | bomba-Covid | cosa sta per travolgerci

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) E se si scopre che ilportato in questi giorni dalla Cina è resistente ai vaccini? «Eh, sarebbe un bel problema, ma lo è comunque, perché la Cina in questo momento è unabiologica. Hanno combinato un disastro: anche se la variante contratta dai cinesi arrivati a Malpensa fosse nota, come facciamo a sapere che a casa loro, a quel ritmo di infezioni vertiginoso, non ne stiano sviluppando altre?».Pechino non fornisce i dati. «Ma si sanno comunque: citelefoniche dicoreani che parlano di un'ecatombe, 350 milioni di contagi in un mese, 10mila morti al giorno, ospedali al collasso: è come da noi tre anni fa. La Cina oggi è la tomba dei no-vax: ha sbagliato completamente la gestione del, non ha voluto seguire la scienza». Il 50 ...