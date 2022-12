Choc al circo | il domatore Ivan Orfei azzannato da una tigre durante lo spettacolo | è grave Video

TeleRama News

Capodanno a Roma,Massimo blindato per il Concertone: metal detector ai varchi. C'è l'allarme ... Confermata anche per Capodanno a Roma Il pubblico sottoAllo spettacolo stavano ovviamente ...Ivan Orfei, il domatore azzannato da una tigre durante lo spettacolo al: preso alle spalle, è grave Febbre alta, la corsa in ospedale: morta bambina di due anni e mezzo. Mistero sulle cause del ... Choc al circo: domatore azzannato da una tigre durante lo spettacolo Paura al circo a Surbo. Un domatore, Ivan Orfei, di 31 anni, del circo «Amedeo Orfei» da qualche giorno installato a Surbo in provincia di Lecce, è stato aggredito e ferito ...Dramma all'ecocentro comunale di Alghero Ungias Galantè, dove stamattina un operatore ecologico, Antonio Rosario Urgias, ha impugnato una pistola durante il turno di lavoro e ha ...