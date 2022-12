Chirico | Pericolo fascista? La Sinistra ha poca fantasia E sul Covid | Inutili i lockdown alla cinese | l' Ue si svegli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “L'anno si chiude esattamente come è iniziato: con la polemica sul fascismo", il filo rosso del 2022, "perché un governo se in Italia è di destra deve continuamente spiegare che non è". Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

La ragazza avrebbe consegnato il suo passaporto e il suo telefono con la promessa che la sua incolumità non era in, ma ora la sua destinazione sarebbe il carcere dove sono detenuti i ...... l'infortunio di Marco Carraro e la squalifica di Petriccione , non sono cose da poco, con una partita da giocare dopo appena due giornate e colche la situazione possa irrigidirsi ... Chirico: Pericolo fascista La Sx ha poca fantasia. E sul Covid l'Ue dorme CROTONE – Nella giornata delle dimissioni, qualche ora prima del fischio di inizio, di Pitino e Auteri il Messina non si sblocca in trasferta. All’Ezio Scida per la prima di ritorno del girone C di Le ...Il fighter di Mezzocorona affronterà a Londra il lanciatissimo georgiano, ex promessa del pallone: obiettivo riscattare la sconfitta contro Whittaker e tornare a puntare al titolo dei medi ...