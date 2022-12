Chi è Silvia De Bon | la pilota 22enne che ha salvato i passeggeri dell’aereo caduto in picchiata sulle Dolomiti

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 dicembre 2022)De Bon,di 22, il 28 dicembre, ha rischiato di schiantarsi con l’aereo che stavando a quota 2.100 metri,trentine. L’aereo da leito è atterrato a 2.100 metri di quota sul gruppo montuoso del Lagorai, in Trentino. Illesi il fratello Mattia De Bon e la sua fidanzata Giorgia Qualizza che si trovavano a bordo. Lei è stata trattenuta in ospedale per alcuni controlli. Dopo l’atterraggio i tre hanno raggiunto sani e salvi il bivacco “Paolo e Nicola”. Quindi, attorno alle 16.25, hanno dato l’allarme. Secondo le prime informazioni, l’atterraggio d’emergenza si sarebbe reso necessario a causa di un calo di potenza del motore. Il Piper Pa 28 è un aereo da turismo di proprietà dell’Autoclub Belluno. L’Associazione Nazionale Sicurezza sul Volo e la ...