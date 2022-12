Chelsea | prosegue la trattativa con il Benfica per Enzo Fernandez

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilvuole chiudere per il trasferimento didelgià nella sessione di gennaio Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, stanno continuando i contatti traper. Il club londinese sarebbe disposto ad offrire più dei 120 milioni di euro richiesti dalla clausola a patto di poter dividere il pagamento in più soluzioni. Il, fino a questo momento, ha sempre ribadito volere il pagamento completo della clausola rescissoria. Liverpool e Manchester United non hanno ancora fatto offerte per il centrocampista argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilvuole chiudere per il trasferimento di Enzo Fernandez del Benfica già nella sessione di gennaio Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, stanno continuando i contatti trae Benfica per Enzo Fernandez. Il club londinese sarebbe disposto ad offrire più dei 120 milioni di euro richiesti dalla clausola a patto di poter dividere