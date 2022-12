Calciomercato.com

... con i Magpies che avrebbero cominciato a lanciare isegnali di apprezzamento. A quel punto, ... non stanno dando l'assalto neanche al centrocampista del. Soluzione da monitorare con ...Il neo acquisto del Liverpool ha espresso i suoipensieri da nuovo giocatore di Klopp: 'Nel ... Primo acquisto di gennaio anche per ilche accoglie David Datro Fofana, attaccante classe ... Chelsea, primi contatti per Enzo Fernandez: il piano per anticipare tutti L’esterno è tornato titolare per la prima volta dal 5 settembre scorso Finalmente Zappacosta! Dopo la manciata di minuti disputati a Siviglia contro il Betis, si può definitivamente dire che l’esterno ...Romelu Lukaku è sotto osservazione. Big Rom avrebbe dovuto dare una marcia in più all'attacco di Inzaghi ma per ora è mancato ...