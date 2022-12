Charlie Gnocchi svela retroscena mai raccontato | “Sono morti quasi tutti”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Personaggi tv., che ha lasciato la casa del “Grande Fratello”, si èal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nella lunga intervista il vippone ha condiviso con il pubblico che ricordi ha delle festività natalizie: “Pochi anni fa l’ho trascorso in autogrill. La Vigilia avevo una serata in un centro commerciale a 600 chilometri da casa, e così ho festeggiato da solo. Miconcesso primo, secondo e un quartino di spumante“. Un aneddoto inedito, maito prima. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, brutto gesto di Edoardo Donnamaria: “Cacciatelo subito”hanon soltanto quel Natale in solitaria, ma anche altrilegati al suo vissuto. L’ex gieffino ha ...

Tvblog

che ha lasciato la casa di Cinecittà per aver perso il televoto, si è raccontato al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Lo speaker radiofonico alla stessa maniera degli altri ...Uno può essere o non essere d'accordo, e ripeto, io ritengo che sia stato più grave quanto detto da una Gegia o unal tipo dei Beehive , per dire, in ambito del GF Vip, ma queste sono ... Charlie Gnocchi ritorna su RTL 102.5 dopo il Grande Fratello VIP (VIDEO) Dopo l’uscita dal GF Vip, il concorrente non è ancora rientrato nella radio dove lavora stabilmente dal 1993. In queste ore è arrivato anche l’appello di Signorini, ma si tratta semplicemente di una g ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...