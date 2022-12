Caso Yara Gambirasio | il pm Letizia Ruggeri indagata per depistaggio

Agenzia ANSA

Erano da un amico in Brianza • Letizia Ruggeri, la pm del, è stata iscritta nel registro degli indagati. Al centro dell'inchiesta la conservazione dei 54 reperti che hanno mandato ...L'indagine sulla pubblica ministera Letizia Ruggeri per la "sparizione" dei test del Dna deldiGambirasio è un "atto dovuto" . Il giudice delle indagini preliminari di Venezia Alberto Scaramuzza chiede così di effettuare una "compiuta valutazione" della posizione della pm in ... Il gip, 'si indaghi ancora sul pm del caso Yara' C’è anche un consulente viareggino, Sergio Novani, ordinario di procedura penale all’Università dell’Insubria, dietro la possibilità di riaprire il caso Yara Gambirasio che vede al momento Massimo Bos ...A distanza di 12 anni, il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate (Bergamo) scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere il 26 novembre 2011 a Chignolo d’Isola e per la cui ...