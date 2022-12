Casapound | non ci sarà lo sgombero del palazzo occupato da anni a Roma Bocciata la proposta dei Verdi

LA NOTIZIA

Gli occupanti della storica sede di CasaPound, all'Esquilino, non saranno sgomberati. Almeno nell'immediato. Non è passata infatti la proposta che i Verdi avevano portato in Parlamento. Nell'iter amministrativo che giorno chiedeva inoltre di dare rapida attuazione allo sgombero dell'immobile di proprietà del demanio in Via Napoleone III a Roma occupato da anni da CasaPound. Il Governo ha dato parere negativo all'ordine del giorno presentato al dl sui rave dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.