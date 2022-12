Carta stagnola sui termosifoni | il trucco portentoso per dimezzare la bolletta del gas

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’inverno è ormai arrivato e,nonostante in quasi tutta Italia le temperature siano al di sopra delle medie stagionali, i riscaldamenti sono accesi per molte ore al giorno. Ecco allora qualche astuzia per risparmiare. Esistono alcuni trucchetti per scaldare al meglio le proprie abitazioni, evitando sprechi e, in conclusione, risparmiando un bel po’ in. I trucchi per avere una casa calda ma risparmiare/ IlovetradingIl primoconsiste nell’ installare dei pannelli riflettenti tra il muro e il termosifone: in questo modo si riducono le dispersioni di calore, soprattutto nei casi in cui il calorifero sia incassato nella parete. Se non si hanno i pannelli riflettenti, anche un semplice foglio dicontribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno. Questo è uno dei “trucchetti” che ENEA ...